Zeytinburnu'nda sokakta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Zeytinburnu'nda sokakta tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu'nda sokakta tartıştığı bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mayıs'ta Nuripaşa Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi.

Polis, şüphelinin kullandığı aracı 25 Mayıs'ta Kazlıçeşme Mahallesi'nde durdurdu. Ekipler, yaralama olayının şüphelisi C.V.'yi yakaladı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin tartıştığı kişinin yanına silahla gittiği, yaklaştığında ateş ederek yaraladığı, o esnada şüphelinin bir arkadaşının da elinde silahla olay yerine koşarak geldiği, şüphelinin yerde yaralı halde yatan kişiye tekme attığı, silahı başına doğrulttuğu daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış