Zeytinburnu'nda sokak ortasında vurulan adam hayatını kaybetti
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Zeytinburnu'nda sokak ortasında vurulan adam hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıktığı sırada bir kadın tarafından silahla vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

04.07.2020 21:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 22:17

Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıktığı sırada bir kadın tarafından silahla vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan Ata isimli bir kişi, sokak ortasında tartıştığı Canan A. isimli kadın tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan Canan A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hastaneye kaldırılan Ali İhsan Ata ise, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

(İHA)

Zeytinburnu'nda sokak ortasında vurulan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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