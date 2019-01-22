Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada
Zeytinburnu'nda Özgür Dik isimli genç, cami avlusundan çıkıp sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Cinayet anı, kameralar tarafından anbean kaydedildi.
İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişi sokakta yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Olay saat 09.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi, 244. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Dik (21) sokakta yürürken yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Özgür Dik, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Özgür Dik'i hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Polis ekipleri olay yerine gelerek sokağa şerit çekerek çevrede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri delil incelemesi yaparken, yerde çok sayıda boş ve dolu kovan bulundu. Olayın yaşandığı marketin dolabına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.
YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasında Özgür Dik'in cami avlusundan çıkıp sokakta yürüdüğü esnada, kimliği belirsiz kişinin yolun karşısından gelerek arkasına geçip silahla ateş ettiği görülüyor.
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bu aşağılık katilin ya imanı çok zayıf,,yada hiç imanı yok.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Laiklik hiç bi sorunu çözmedi ülkeyi pislik yuvasına çevirdi laikliklkkkkCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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İdam gelsin. Bu vuran idam edilmeliCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Vatandas camiden cıkmıyordu 2.ciside kan davası daha ınce tazıye evinde bir kişi ölmüşdü o olayın devamıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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siz o kadar şeriatten kaçsanızda istemesenizde birgün canınız yandığında kısas a kısas ı isteyeceksiniz hiç istemeyen bile canımı yakanın canı yansın diyecek. ve birgün gelecek. öldürende benide öldürecekler diyecek .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır