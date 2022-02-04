Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Güncel
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 76/3 Sokak'ta yürüyen Emrah K'ye, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen Emrah K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırganların kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Güncel

Zeytinburnu, İstanbul, Emrah, Güncel, Haber

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