Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veliefendi Mahallesi 76/3 Sokak'ta yürüyen Emrah K'ye, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilen Emrah K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, saldırganların kaçma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.