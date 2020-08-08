Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi 1. Taşocağı Sokağı'na otomobille gelen 3 şüpheli, buradaki bir kişiye ateş açtı.

İsmi öğrenilemeyen kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Bu arada, olay sırasında sokaktan geçen lüks bir otomobile de kurşun isabet ettiği görüldü.

Kaynak: AA