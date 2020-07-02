ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI
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ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Zeytinburnu'nda, bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiyi silahla yaraladı.

02.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:48

Zeytinburnu'nda, bir kişi aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiyi silahla yaraladı.

Olay, Veliefendi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi üzerine otomobille gelen bir kişi daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Derman H. ile Kadir H. isimli iki kişi kan içinde yere yığılırken, ateş açan kişi de olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Derman H. ile Kadir H. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede delil araştırması yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Kaynak: DHA

Manşet

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