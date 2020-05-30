ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI KAVGA SONRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
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ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI KAVGA SONRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Zeytinburnu'nda 2 kişi arasında başlayan silahlı kavga çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA SİLAHLI KAVGA SONRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
30.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:17

Zeytinburnu'nda 2 kişi arasında başlayan silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi bacağından vurulurken olay sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 21.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre,  Volkan Şentürk (27) ile F.M. adlı bir kişi henüz bilinmeyen sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli F.M. belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermilerden biri Volkan Şentürk'ün bacağına isabet etti. Yaralı şekilde kaçan Volkan Şentürk, yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra bir fırının önüne oturdu. Şüpheli ise olay yerinden plakası öğrenilemeyen bir otomobille uzaklaştı.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Volkan Şentürk, ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan silahlı kavga sonrasında yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vurulduktan sonra bir süre kaçan yaralının kaldırıma oturması, vatandaşların yaralıya yardım etmesi görülüyor.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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