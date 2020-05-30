Zeytinburnu'nda silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli kaçtı
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Zeytinburnu'nda silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli kaçtı

Zeytinburnu'nda kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

30.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:03

Zeytinburnu'nda kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak'ta Volkan Şentürk (27), henüz belirlenemeyen nedenle Fırat M. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Şentürk'ü bacağından vuran Fırat adındaki şüpheli, ticari araçla olay yerinden kaçtı.

Yaralı olarak olay yerinden yaklaşık 300 metre yürüyen Şentürk, Yeşilyol Sokak'ta bir fırından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şentürk, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, Şentürk'ün yaralı olarak fırına sığınması ve çevredekilerin yardım etmesi güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Zeytinburnu'nda silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli kaçtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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