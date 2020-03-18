ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİASI; HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 OLDU
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Türkmenistan, Merkezefendi, Zeytinburnu, Güncel

ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİASI; HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 OLDU

ZEYTİNBURNU'nda sahte alkol tükettikleri iddia edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

18.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:07
ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİASI; HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 OLDU

ZEYTİNBURNU'nda sahte alkol tükettikleri iddia edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından, Türkmenistan uyruklu Esger A. ve Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Merkezefendi Mahallesi'nde yaşayan Türkmenistan uyruklu Eresh K.'nin de (48) sahte alkol kullandığı için hayatını kaybettiği öne sürüldü. Öte yandan Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Hayıtbay B. ile Telsiz Mahallesi'nde yaşayan Mahmasharıp R.' de sahte alkolden hayatını kaybetti. Zeytinburnu'nda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Arslan B., Abdulsalom B., Doskabul P. ile isminin Ruslan olduğu belirlenen kişilerin de Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.


Kaynak: DHA

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