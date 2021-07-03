Zeytinburnu'nda otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Zeytinburnu'nda otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Zeytinburnu'nda otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 CPJ 965 plakalı otomobil D-100 kara yolu Zeytinburnu Ambarlar mevkisinde 34 EAN 700 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yanında bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

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