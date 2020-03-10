Zeytinburnu'nda Millet Bahçesi yapılacak alanda yıkım çalışmaları başladı Zeytinburnu'nda Millet Bahçesi yapılacak alanda yıkım çalışmaları başladı Askeri lojmanların yıkım çalışmaları havadan görüntülendi Başkan Arısoy, "Ağaçları koruyarak 3 ay içerisinde etrafta gördüğünüz tüm askeri lojmanları yıkacağız" Zeytinburnu'nun merkezinde yer alacak olan 55 bin...

Zeytinburnu'nda Millet Bahçesi yapılacak alanda yıkım çalışmaları başladı

Askeri lojmanların yıkım çalışmaları havadan görüntülendi

Başkan Arısoy, "Ağaçları koruyarak 3 ay içerisinde etrafta gördüğünüz tüm askeri lojmanları yıkacağız"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nun merkezinde yer alacak olan 55 bin metrekarelik dev 'Millet Bahçesi' için askeri lojmanların yıkımına başlandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Tüm ağaçları koruyarak 3 ay içerisinde etrafta gördüğünüz tüm askeri lojmanları yıkacağız" dedi. Yıkımına başlanan askeri lojmanlar ise havadan görüntülendi.

Zeytinburnu'nda Millet Bahçesi yapılacak olan alandaki askeri lojmanların yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan askeri lojmanların içerisinde 48 blok, 520 lojmanın yanı sıra, misafirhane, gazino, düğün salonu gibi diğer hizmet binaları bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve yıkımın ardından inşasına başlanacak olan 55 bin metrekarelik Millet Bahçesi, sadece Zeytinburnu'na değil, çevre ilçelere de İstanbul'un yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlıyor.

Zeytinburnu'nun ortasına konumlandırılacak olan Millet Bahçesi'ne, ilçenin her noktasından yürüyerek rahatlıkla ulaşılabilecek. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde; yansıma havuzu, şelale, koşu ve yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, Türk bahçesi, çeşme, çiçek tarhları, ahşap pergola, meyve bahçeleri, çocuk oyun alanı, çocuk oyun köyü, engelsiz oyun alanları, kafeterya, yaşlılar için engelsiz alan, kelebek, ses, koku, renk bahçeleri, tıbbı aromatik bitki bahçesi, açık hava sergi platformu ve çok amaçlı etkinlik alanları yer alacak.

55 bin metrekarelik millet bahçesinde, 2 bin kişilik millet cami

Askeri lojmanların yıkımı ile boşalacak alanda; 55 bin metrekarelik millet bahçesinin yanı sıra, 2 bin kişilik Millet Camii, 330 kişilik taziye salonu, kitap satış yeri, kütüphane, kıraathane, askerlik şubesi, itfaiye ve emniyet yapıları da yer alacak. Öte yandan; Millet Bahçesi'ne komşu olarak Zeytinburnu Belediyesi tarafından bir Kongre Merkezi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm sürecinde kullanılmak üzere rezerv konut inşa edilecek.

"Tüm ağaçları koruyarak 3 ay içerisinde etrafta gördüğünüz tüm askeri lojmanları yıkacağız"

48 bina 520 lojmanın yıkımında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu için çok güzel ve önemli bir başlangıç için bir aradayız. Süreci 2014 yılında başlayan Zeytinburnu'nun tam kalbinde merkezinde yapılacak olan Millet Bahçesi için askeri lojmanların yıkımını biraz sonra başlatacağız. Burası 48 bina 520 lojmanın bulunduğu misafirhane gazino gibi bir bölge. Burada mevcut bulunan tüm ağaçları koruyarak 3 ay içerisinde etrafta gördüğünüz tüm askeri lojmanları yıkacağız. Yerine 55 bin metrekare büyüklüğünde hem Zeytinburnu'nun hem de bu bölge için önemli bir yeşil alan kazandıracağız. Bildiğiniz üzere Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. Şuanda sözleşme süreçleri devam ediyor. Burada gördüğünüz tüm ağaçların rölövesi işlendiğinde yıkımı bu ağaçlar korunarak gerçekleştirilecek. O bakımdan yıkımı normalden biraz daha uzun sürecek. En geç 3 ay içerisinde yıkımın tamamlanmasını öngörüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi bakımından ihalesi yapılan millet bahçesi inşaatına başlatacağız. Zeytinburnu'nun kalbinde yeni bir yeşil alan kazanacağız" dedi.

Kaynak: İHA