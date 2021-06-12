Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu
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Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal - Haberler | Kültür Sanat

Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 660 öğrenci sertifikalarını aldı Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat eğitimi alan 660 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreni ile sertifikalarını aldı.

Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 660 öğrenci sertifikalarını aldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat eğitimi alan 660 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreni ile sertifikalarını aldı. 26 branşta öğrenim gören katılımcıların eserlerinden oluşan serginin açıldığı programda, müzik branşından mezun olan öğrenciler konser verdi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği kültür sanat kursları 2020-2021 dönemi öğrencilerini mezun etti. Her yıl 8 ay boyunca 15 yaş ve üstü yetişkinler için 26 branşta eğitim verilen kurslar, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2009 yılından beri devam eden kurslara bu yıl toplamda bin 711 kursiyer ön kayıt yaptırdı.

Ebru, fotoğraf, grafik tasarım, temel resim, karikatür, yağlı boya, tezhip, minyatür, hüsn-i hat, kaligrafi, rölyef ve çömlek kursu öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, vatandaşlar, öğrenciler ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Arısoy, önce tezhip, minyatür, hüsn-i hat ve kaligrafiden oluşan sergiyi gezdi. Arısoy ardından sahne sanatlarıyla ilgili performansları dinledi. Törende kursiyerlerin şarkılarıyla izleyenler doyasıya eğlendi. Program katılım belgesinin verilmesiyle sona erdi.

"Buradaki çalışmalarımıza şevkle aşkla destek veriyoruz"

Kültür ve sanat çalışmalarına şevk ve aşkla destek verdiklerini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimiz 12 yıldır, önce Zeytinburnu'nu sonra İstanbul'u kültür sanat ruhuyla doldurmaya devam ediyor. Pandemi şartlarına rağmen buradaki kültür sanat kurslarının mezuniyet şöleni var. Sergilenebilecek olan sergileri gezdik şimdi de sahne sanatlarıyla ilgili performanslarını izleyeceğiz. Daha önce de tiyatro kurslarındaki arkadaşlarımız gösteri yapmışlardı. Kuruluşundan bugüne kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimiz 50 bin kişiye kültür sanat kursları anlamında dokunmuş bir merkez. Bunun çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şunu biliyoruz, kültür sanatın herhangi bir bölümüyle temas eden bir kişi, artık o temas etmeden önceki kişi olmaktan çıkmıştır. Buradaki çalışmalarımızı şevkle aşkla destek veriyoruz. Buraya ev hanımı, emekli, öğretmen, öğrenci her meslekten her yaş grubundan geliyorlar. Bizim için büyük bir mutluluk" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu
Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu
Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu
Zeytinburnu'nda mezuniyet coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevban Sevkal

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