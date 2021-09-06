ZEYTİNBURNU'NDA MEŞALELİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATTI
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ZEYTİNBURNU'NDA MEŞALELİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda meşaleler yakan düğün konvoyundakiler caddeyi trafiğe kapattı.

ZEYTİNBURNU'nda meşaleler yakan düğün konvoyundakiler caddeyi trafiğe kapattı.

Olay, 4 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede ilerleyen düğün konvoyu, bir anda yolu trafiğe kapattı. Ardından meşaleler yakıp araçlardan inenler, gelin arabasına doğru konuştu. Kendilerine tepki göstermek için kornaya basan sürücülere aldırış etmeyen grup, bir süre eğlendikten sonra yolu açtı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'NDA MEŞALELİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATTI
ZEYTİNBURNU'NDA MEŞALELİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATTI
ZEYTİNBURNU'NDA MEŞALELİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATTI
ZEYTİNBURNU'NDA MEŞALELİ DÜĞÜN KONVOYU YOL KAPATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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