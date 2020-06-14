Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı (1)
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Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı (1)

ZEYTİNBURNU Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Zeytinburnu'nda lokantada patlama: 1 yaralı (1)
14.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:13
ZEYTİNBURNU Gökalp Mahallesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yabancı uyruklu bir kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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