ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA - Haberler
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ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda okuldan çıkan lise öğrencisi iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda okuldan çıkan lise öğrencisi iki grup arasında bıçaklı Kavga çıktı. Olay yerine gelen polisi gören liseli öğrencilerin kaçmaya çalıştığı sırada, bıçaklanan bir genç koşarken yere yığıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Mithatpaşa Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Okuldan çıkan iki grup liseli öğrenci, bilinmeyen nedenle tramvay durağında kavga etmeye başladı. Yaşanan arbedede, lise öğrencisi M.P., karnından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavganın sürdüğü sırada, olay yerine gelen sivil polis aracını gören taraflar kaçmaya başladı. Kavgada yaralanan M.P. koşarken, arkasından gelen polis aracının önüne yığıldı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipler, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Kavga eden iki grubun polisten kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan kavgayı gören Mesut Uçar, "Okuldan gelen gençler, bir anda tramvay durağında birbirine girdiler. Bıçak çektiler, yaralanma oldu. O anda sivil polis geldi. Bir grup aşağı, bir grup yukarı kaçtı. Yaralıyı hastaneye götürdüler. Ayırmak için gitmeye çalıştık ama durağa giremedik. Yaralı da kaçarken düştü. Polis yakaladı. Hastaneye götürdüler" dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA
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Haber: ZEYTİNBURNU'NDA LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA - Haberler
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