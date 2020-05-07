Zeytinburnu'nda kumar operasyonunda çatıda yakalanan 10 kişiye para cezası

Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalanınca çatıya saklanıp kendilerini kilitleyen 10 kişiye, toplam 31 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu'nda kumar oynarken yakalanınca çatıya saklanıp kendilerini kilitleyen 10 kişiye, toplam 31 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

Nuripaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese giden polis ekipleri, nargilelerin ve sıcak çayların olduğu masalarda kimseye rastlamadı.

Çatının kilitli olduğunu gören polis ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan izinle çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine, iş yerinin ve yan binaların çatısında saklanan 10 kişiyi yakaladı.

Yakalanan 10 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca, toplam 31 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA