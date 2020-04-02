Zeytinburnu'nda "koronavirüs" tedbirleri Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçedeki bin 43 sokağı, bin 128 çöp konteynerini yıkayıp dezenfekte ederken, 44 okul, 78 ibadethane, 17 Aile Sağlığı Merkezi ve 81 adet kamu binasının temizliğini ve ilaçlamasını yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçedeki bin 43 sokağı, bin 128 çöp konteynerini yıkayıp dezenfekte ederken, 44 okul, 78 ibadethane, 17 Aile Sağlığı Merkezi ve 81 adet kamu binasının temizliğini ve ilaçlamasını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele konusunda sıkı tedbirler alan belediye, dezenfekte ve temizlik konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bugüne kadar bin 43 sokak, bin 128 çöp konteyneri, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 eczane, 78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 Aile Sağlığı Merkezi, 32 fırın, 27 park, 13 taksi durağı, 149 hatlı minibüs ve 234 kamu aracı yıkanarak dezefenkte edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.

Bu süreçte sokak hayvanlarının da bakımını ihmal etmeyen Zeytinburnu Belediyesi, ilçe genelinde kurulu olan 32 mama istasyonunu haftada 3 gün kontrollerini yaparak, mama ve su tedariki sağlıyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım

Halka İlişkiler Birimi ilçede yalnız yaşayan ve dışarı çıkamayan 6 bin 65 yaş ve üstü vatandaşın alışveriş hizmetlerine yardımcı olurken, 289 dezenfekte seti dağıtıldı ve ziyaret edilen tüm evler belediye ilaçlama ekipleri tarafında dezenfekte edildi. Zeytinburnu Aşevi her gün bin 500 kişiye çorba dağıtırken, 258 kişinin evine sıcak yemek servisi yaptı ve bin14 adet gıda kolisi dağıttı.

Zabıta Ekipleri, düzenli aralıklarla ilçede bulunan 85 eczane, 9 medikal satış dükkanı ve tüm marketlerde fiyat etiketi denetlemesi yapıyor. Zeytinburnu semt pazarlarını da ziyaret eden ekipler, sadece gıda ve temizlik ekipmanlarının satışına müsaade ediyor. Pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar yapılırken, pazarın giriş ve çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapılıyor.

İlçenin 3 ana giriş noktasında her gün saat 10.00 - 11.00, 14.00 - 15.00, 18.00 - 19.00 saatleri arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek olarak toplu taşıma araçlarında toplumsal mesafe ve ateş ölçümü yapılarak vatandaşların alması gereken tedbirler hakkında bilgiler veriliyor.

Açıklamada Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un şu görüşlerine yer verildi:

"Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerekir. Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle olabilecek en iyi şekilde atlatacağız."

Kaynak: AA