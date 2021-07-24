ZEYTİNBURNU'NDA KOMŞUSUNUN EVİNİ KURŞUNLAYAN ESKİ KOMŞU KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZEYTİNBURNU'NDA KOMŞUSUNUN EVİNİ KURŞUNLAYAN ESKİ KOMŞU KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA KOMŞUSUNUN EVİNİ KURŞUNLAYAN ESKİ KOMŞU KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boşanma sebebi olarak komşularının kendisine büyü yaptığını ileri süren Veli Yılmaz, 2 senedir komşusuna dehşeti yaşatıyor.

-Boşanma sebebi olarak komşularının kendisine büyü yaptığını ileri süren Veli Yılmaz, 2 senedir komşusuna dehşeti yaşatıyor. Komşu İlyas Kandemir'in yaşadığı evleri ve iş yerlerini kurşunlayan Yılmaz gözaltına alındı. 

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,- ZEYTİNBURNU'nda, eşinden boşandıktan sonra "Bana büyü yaptınız, sizin yüzünüzden ayrıldım" diyerek komşusunun kapısını kurşunlayan eski komşu gözaltına alındı. 

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde yaşayan İlyas Kandemir'in iki yıldır eski komşusu Veli Yılmaz ile başı dertte. İddiaya göre Veli Yılmaz 2 sene önce eşiyle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Bunu üzerine Yılmaz, Kandemir'i, "Bana büyü yaptınız. Sizin yüzünüzden ayrıldım." diyerek ölümle tehdit etmeye başladı. İlk olarak Kandemir'in evinin kapısını kıran Yılmaz, bir süre sonra Kandemir'in evinin kapısını kurşunladı. Yaşadığı olaylardan sonra Kandemir evden taşınmak zorunda kaldı. Veli Yılmaz en son salı günü komşusunun yeni adresini bularak evini ve iş yerini kurşunladı. Kandemir'in şikayeti üzerine Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Veli Yılmaz'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü. Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Salı günü yaşanan olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Yılmaz'ın görüntülerde iş yerinin önüne gelip silahla ateş etmesi görülüyor. 

"BİZE BÜYÜ YAPTINIZ DİYEREK İFTİRA ATIYOR"İlyas Kandemir, "Bizim iki senedir uğraştığımız Veli Yılmaz, bizi her şeyden mahrum bıraktı. İş yerime ve evime silah sıktı. Bu adamı defalarca şikayet ettim bir sonuç alamadım. Yetkililerden bu kişiye büyük bir ceza vermesini istiyorum. Evimden yolumdan etti, taşındık ama her gün peşimizde. Bayram günü geldi iş yerime sıktı. Tek başıma mücadele ediyorum. İki sene önce eşinden ayrıldı. 'Bize büyü yaptınız' diye iftira atıyor. Bizim büyü ile işimiz olmaz, ben büyü yapsaydım zengin olurdum. Büyü ile uğraşsaydım farklı yerlerde olurdum. Çocuklarımı evimden korkarak çıkartıyorum. Balkonda çocuklarımla oynarken silahla sıktı." dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Ahmet Kural Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Fatih Terim Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZEYTİNBURNU'NDA KOMŞUSUNUN EVİNİ KURŞUNLAYAN ESKİ KOMŞU KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:47:49. #1.16#

title