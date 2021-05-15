ZEYTİNBURNU'NDA KEMERLERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan kişiler birbirlerine kemer, tekme ve yumruklarla saldırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 14.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya karışan kişiler birbirlerine yumruk, tekme ve kemerlerle saldırdı. Olaya karışan kişilerin kaçmasıyla kavga sona erdi. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı