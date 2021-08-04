Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza
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Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda kazı çalışması yapan işçilerin elektrik kablolarını koparması üzerine meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda kazı çalışması yapan işçilerin elektrik kablolarını koparması üzerine meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'taki 5 katlı binanın önünde kazı çalışması yapan iki işçinin yanlışlıkla yer altından geçen elektrik kablolarını koparmaları üzerine patlama meydana geldi.

Patlama sonrası oluşan hafif çaplı yangında işçilerden biri kolundan yaralandı.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza
Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza
Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza
Zeytinburnu'nda kazı çalışmasında kaza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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