ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda bir apartmanın önünde yapılan kazı çalışmaları sırasında, elektrik kabloları patladı.

ZEYTİNBURNU'nda bir apartmanın önünde yapılan kazı çalışmaları sırasında, elektrik kabloları patladı. Patlama sonrası kazı çalışması yapan iki işçiden birisi kolundan yaralandı.

Olay 12.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın önünde yapılan kazı çalışmalarında işçilerden birinin elektrik kablolarına kazmayla vurması sonucu patlama meydana geldi. Yoğun dumanın çıktığı ufak çaplı patlama sonucu bir işçi kolundan yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AŞIRI DERECEDE DUMAN ÇIKTI

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Servet Acar, 'Kazı çalışması vardı. Adam kazırken yangın çıktı bir anda. Adam çukurun içinden çıktı kurtardı kendini. İki kişilerdi. Elektrikten kaynaklı, herhalde kazmayı vururken oldu. Aşırı derecede duman çıktı. Alevler vardı. Ben 'herhalde adam gitti' dedim ama kurtuldu çok şükür. dedi.

Zabıta ekipleri kazı yapılan alana şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, elektrik ekipleri de kazının yapıldığı yerin elektriğini kesti.

ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI
ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Fatih Terim Valentin Rosier Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZEYTİNBURNU'NDA KAZI ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK KABLOLARI PATLADI 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:47:20. #1.15#

title