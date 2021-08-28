Zeytinburnu'nda kargo firmasında çalışan kurye, evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda kargo firmasında çalışan kurye, evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda, kargo şirketinde kurye olarak çalışan şüpheli, 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zeytinburnu'nda, kargo şirketinde kurye olarak çalışan şüpheli, 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kargo firması çalışanı şüpheli O.A, daha önceden paket götürdüğü adreste bulunan ev sahibini arayarak, teslimat yapacağını söyledi. Ev sahibinin adreste olmadığını söylemesi üzerine daireye gelen şüpheli, plastik kartla kapıyı açarak içeriye girdi.

Şüpheli, hırsızlık yaptığı sırada ev sahibinin gelmesi üzerine buradan kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sitedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüphelinin, ev sahiplerini arayarak, kargo paketi götürdüğü adreslerin boş olup olmadığını kontrol ettiği, ardından da dairelere girip hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheli O.A'nın 3 ayrı adresten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik alet çaldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Zeytinburnu'nda kargo firmasında çalışan kurye, evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
Zeytinburnu'nda kargo firmasında çalışan kurye, evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı
Zeytinburnu'nda kargo firmasında çalışan kurye, evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Çorum'da akılalmaz hırsızlık! Güpegündüz hayalet kılığında motosiklet çaldı
Çorum'da akılalmaz hırsızlık! Güpegündüz hayalet kılığında motosiklet çaldı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hande Erçel Mesut Akusta Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zeytinburnu'nda kargo firmasında çalışan kurye, evlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 15:34:29. #1.16#

title