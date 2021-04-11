ZEYTİNBURNU'NDA KARAYA OTURAN GEMİDE ÇALIŞMA SIRASINDA YANGIN ÇIKTI

Zeytinburnu Sahili'nde ocak ayında karaya oturan Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisinde çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

Zeytinburnu Sahili'nde ocak ayında karaya oturan Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisinde çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak'ta Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanı'na kayıtlı ve Comoros Bayraklı STREAMLINE isimli kargo gemisi sürüklenerek, karaya oturmuştu. Gemi parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınmıştı. Akşam saatlerinde işçilerin gemide çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı