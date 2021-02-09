Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü
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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü

09.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:12
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü

ZEYTİNBURNU'nda sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı.

ZEYTİNBURNU'nda sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı. 

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı. Geminin karadan yaklaşık 1 metre denize doğru çekildiği görüldü. 

 


Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle sol tarafı suya gömüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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