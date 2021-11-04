ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Zeytinburnu'nda kamyon ve kamyonetin karıştığı kazda kamyonet sürücüsü yaralandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - , Zeytinburnu'nda kamyon ve kamyonetin karıştığı kazda kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Zeytinburnu Ambarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 ZT 6708 plakalı kamyonet sürücüsü Kaan Kahyaoğlu, caddede giderken, önünde ilerleyen Hurşit Tavşan'ın kullandığı 38 HT 990 plakalı kamyona çarptı. Çarpma sonucunda kamyonet sürücüsü Kaan Kahyaoğlu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Hurşit Tavşan, "Ben seyir halindeyken arkamdan gelip 2 sefer çarptı. Yaralandı ve ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Okul servisi ile iki araç sis yüzünden çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

 Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen aile üst geçidi kullanmadı, Hilal öldü

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN TIR DORSESİNDEN AYRILDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title