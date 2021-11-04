ZEYTİNBURNU'NDA KAMYONLA KAMYONET ÇARPIŞTI

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - , Zeytinburnu'nda kamyon ve kamyonetin karıştığı kazda kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Zeytinburnu Ambarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 ZT 6708 plakalı kamyonet sürücüsü Kaan Kahyaoğlu, caddede giderken, önünde ilerleyen Hurşit Tavşan'ın kullandığı 38 HT 990 plakalı kamyona çarptı. Çarpma sonucunda kamyonet sürücüsü Kaan Kahyaoğlu hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipler yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Hurşit Tavşan, "Ben seyir halindeyken arkamdan gelip 2 sefer çarptı. Yaralandı ve ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.