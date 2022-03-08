ZEYTİNBURNU'NDA KADINLARA ÖZEL SPOR SALONU AÇILDI

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu Belediyesi fitness ve pilates salonunun açılışını gerçekleştirdi. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fitness salonundan kadınlar ücretsiz bir şekilde faydalanacak. Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Zeytinburnu'nda daha önceden kadınlarımızın ücretsiz faydalanacağı 3 farklı noktada pilates salonu vardı. 4'üncü pilates salonunu Zeytinburnu buz pistinde açıyoruz. Pilates salonu Zeytinburnu'ndaki kadınların randevulu şekilde sürekli olarak ücretsiz kullanabileceği bir yer olacak' dedi.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Zeytinburnu Belediyesi etkinlik düzenledi. Etkinlikte fitness ve pilates salonlarının da açılışı gerçekleştirildi. Pilates salonundan kadınların ücretsiz olarak faydalanabileceğini aktaran başkan Ömer Arısoy, fitness salonunun da kadınlar günü dolayısıyla ücretsiz olduğunu belirtti. Ayrıca kadınlar gününde buz pistinde de ücretsiz olarak temel buz pateni eğitimi de verilecek.

ÜCRETSİZ TEMEL BUZ PATENİ DERSİ VERİLECEK

Zeytinburnu buz pistinin Türkiye'nin en büyük buz pisti olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Şu an Zeytinburnu buz pistindeyiz. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Zeytinburnu kadın meclisi ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber pilates ve fitness salonunun açılışı için bir aradayız. Zeytinburnu'nda daha önceden kadınlarımızın ücretsiz faydalanacağı 3 farklı noktada pilates salonu vardı. 4'üncü pilates salonunu Zeytinburnu buz pistinde açıyoruz. İlk defa bir fitness salonunu kadınların kullanımı için açıyoruz. Yine kadınlar günü dolayısıyla Zeytinburnu buz pistinde kadınlarımız için ücretsiz temel buz pateni dersi verilecek. Pilates salonu Zeytinburnu'ndaki kadınların randevulu şekilde sürekli olarak ücretsiz kullanabileceği bir yer olacak' diye konuştu.

Etkinliğe katılan Figen Duru, 'Geldiğim anda büyülendim. Hiç aklımda olmadığı halde buz pateni dersleri almak istiyorum. Zeytinburnu'nda yaşamak büyük bir ayrıcalıktır. Ömer Bey semtimize değer kattı. Ben 56 yaşında bir kadınım ve şimdi fitness düşünüyorum, pilatesi düşünüyorum. Ayrıca buzda kaymak nasıl bir şey onu öğrenmek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü'nde bize böyle hediyeler verdiği için Ömer başkanıma teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.