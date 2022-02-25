Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu
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Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 85 göçmen yakalandı.
ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 85 göçmen yakalandı. Afgan göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çevik Kuvvet, Özel Harekat Polisi destekli operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 85 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Otobüslere bindirilen göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi. - İSTANBUL