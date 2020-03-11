ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi'ndeki işyerinde saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yoğun duman çıkan yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde hasar oluştu. Öte yandan aynı atölyede iki ay önce de yangın çıktığı, binanın üst katının yangının ardından yıkıldığı öğrenildi.

"İKİ AY ÖNCE BÜYÜK BİR YANGIN OLDU"

İbrahim Ünalan, "Bizim arkadaşın yeri, arkadaş da çok üzgündü. Zaten bundan iki ay önce de büyük bir yangın oldu aynı yerde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: --------------İşyerinden çıkan dumanlar-İtfaiye ekipleri-Ekiplerin yangına müdahalesi-Vatandaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA