ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda iş yerinde masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu'nda iş yerinde masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları da kameraya yansıdı. Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bulunan tekstil atölyesinden 8 Haziran'da cep telefonu ve sigara çalındı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Timlerince, Yeşiltepe Mahallesi 74. Sokak üzerinde dün saat 14.30 sıralarında Kasım D.'yi durdurdu. Yapılan araştırmalarda şüpheli Kasım D.'nin tekstil atölyesindeki hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir adet hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI
ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YKS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Erkan Petekkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ergin Ataman Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ZEYTİNBURNU'NDA İŞ YERİNDEN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 14:16:37. #1.13#

title