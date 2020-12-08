Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

08.12.2020 05:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 06:05

Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta bulunan bir tekstil firmasının dış kısmında depo olarak kullanılan alandaki kumaşlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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