Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU 10. Yıl Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ZEYTİNBURNU 10. Yıl Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında 10. Yıl Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa A., yönetimindeki 34 YR 4259 plakalı otomobil Muammer Aksoy Caddesinden 10. Yıl Caddesi'ne geldiği sırada, Celal S. idaresindeki 34 BP 7428 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savrulurken, 2'si kadın olmak üzere, sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul
Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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