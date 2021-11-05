Zeytinburnu'nda iki bina boşaltıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda, giriş katındaki dairede çökme meydana gelen bina ile bitişiğindeki 3 katlı bina boşaltıldı.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Bağcami Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairenin zemininde çökme meydana geldi. Bunun üzerine çökme yaşanan bina ile bitişiğindeki 3 katlı binada yaşayanlar,zabıta ekiplerine haber vererek, binayı kontrollü şekilde boşalttı. Zabıta ekipleri ise yıkılma riski bulunan binaları mühürleyerek, sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. İki binada bulunan toplam 6 dairede yaşayanlar, sabah saatlerinde Zeytinburnu Belediyesi'ne giderek binaların yıkımının yapılması için gerekli işlemlere başvurdu.

"OTURULACAK GİBİ DEĞİL, ÇOK KORKTUK"