ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
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ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda içinde çay satışının yapıldığı minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu'nda içinde çay satışının yapıldığı minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde akşam saatlerinde içinde çay servisinin yapıldığı minibüs henüz belirlenmeyen alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme devam ediyor.

ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI
ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ZEYTİNBURNU'NDA İÇİNDE ÇAY SATIŞININ YAPILDIĞI MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Haberler
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