Zeytinburnu'nda, İBB'nin kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta su borusu patladı

Zeytinburnu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan çukurlara bir otomobil ile onarım çalışması için olay yerine gelen İSKİ kamyonu düştü.

Zeytinburnu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptığı sokakta içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan çukurlara bir otomobil ile onarım çalışması için olay yerine gelen İSKİ kamyonu düştü.

Alınan bilgiye göre, İBB'ye bağlı İSKİ ekiplerinin daha önce kanalizasyon yenileme çalışması yaptığı Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak'ta, henüz bilinmeyen bir nedenle içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması nedeniyle oluşan çukura oradan geçen bir otomobil düştü. Otomobil, mahalle sakinlerinin çabasıyla bulunduğu çukurdan çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İSKİ'ye ait kepçe ve kum taşıyan bir kamyon olay yerine geldi. Bu sırada kamyon da aynı sokaktaki başka bir çukura düştü.

Kamyon, kepçe yardımıyla buradan çıkarılırken çukur ekiplerin çalışması sonucu toprakla dolduruldu.

Mahalle sakinlerinden Cüneyt Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta 3 aydır kanal yenileme çalışması yapıldığını söyledi.

Durmaz, "3 kere kazdılar, yapıyorlar, bozuyorlar. Yollar çöktü, ana arter patladı. Bir ayda bitecek iş, 3 aydır sürüyor. Arabayı 1 saat uğraştık, çıkardık." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cenk Ok ise çalışmalar nedeniyle hafta sonu suların kesildiğini ifade etti.

Ok, çalışmaların bir türlü sona ermediğini dile getirerek, "Yapıyorlar, tekrar kazıyorlar. Yine sular kesildi. Sabah 08.00'da başlıyorlar. Uyku haram oluyor çoluk çocuğa. Şimdi araba batmış burada. Rezillik, yıl 2021." diye konuştu.

İSKİ'den açıklama

İSKİ'nin konuyla ilgili açıklamasında, daha önce çalışma yapılan bölgenin birkaç gün önce dolgu ile doldurulduğu belirtildi.

Asfalt çalışması için dolgunun bir süre yer etmesi amacıyla beklendiği sırada su arızası meydana geldiği kaydedilen açıklamada, söz konusu arıza üzerine bütün ekiplerin çalıştığı, tahmini olarak saat 03.00'te çalışmanın sona ereceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş