Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:
Zeytinburnu'nda husumetlisini yaralayan Afgan silahla vurularak öldürüldü

Zeytinburnu'nda husumetlisini tabancayla yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından öldürüldü.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda husumetlisini tabancayla yaralayan Afgan, yaralı gencin arkadaşları tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'taki bir iş yerinin önünde toplanan Afganistan uyruklu bir grup genç, sohbet etmeye başladı.

Bu sırada, iş yerinin önüne gelen başka bir Afgan, gençlerden husumetli olduğu birine silahla ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Afgan gencin arkadaşları, şüpheliyle akşam saatlerinde 67/3 Sokak'ta karşılaştı. Silah sesi duyan çevre sakinleri, sokağa çıktıklarında şüpheliyi yerde hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, yaralama ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu arada, silahla yaralama olayı ile şüpheliyi vuranların kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Zeytinburnu, İsa Yusuf, Silah, Afgan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title