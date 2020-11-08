ZEYTİNBURNU'NDA HIRSIZLIĞIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ZEYTİNBURNU'NDA HIRSIZLIĞIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

08.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:09
ZEYTİNBURNU'NDA HIRSIZLIĞIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerine girdikten bir süre sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde Merv Caddesinde dün meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine girip cep telefonu ve bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheli, fark edilmesi üzerine kaçmaya başladı. Şüpheliyi gören vatandaşlar, arkasından bağırarak, onu kovalamaya başladı. O sırada bölgede olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, duruma müdahale ederek, bir süre kovaladıktan sonra şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çaldığı iddia edilen cep telefonu ve bir miktar para çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, iş yerine girdikten bir süre sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
Adana'da trafik uygulamasında otomobilini bırakıp kaçan alkollü sürücü yakalandı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Ali Şansalan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kasım Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ZEYTİNBURNU'NDA HIRSIZLIĞIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 18:13:23. #1.15#
title