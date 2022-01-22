Zeytinburnu'nda Halk Ekmek Büfesine saldırı

ZEYTİNBURNU'nda Halk Ekmek büfesine C.S., isimli kişi taşla saldırarak, camı kırdı. Büfeyi işleten kişinin şikayetiyle gözaltına alınan saldırganın, "Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?" dediği iddia edildi.

Olay dün saat 11.30 sıralarında Telsiz Mahallesi 314 Sokak'ta bulunan İBB'ye bağlı Halk Ekmek Büfesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.S., ismindeki bir kişi büfenin yanına gelerek taşla büfeye saldırdı. Büfenin camı kırıldı. Saldırganın, 'Fırıncılar aç mı kalacak?' onlar evlerine ekmek götürmeyecek mi?, Burayı kapatmazsanız burayı gece gelip ateşe vereceğim' dediği öne sürüldü. Büfe işletmecisinin şikayeti üzerine C.S., gözaltına alındı.

"BURAYI ATEŞE VERECEĞİM' DEDİ"