Zeytinburnu'nda geri geri giden sürücü kazaya davetiye çıkardı Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde çıkış yapacağı sapağı geçen sürücü, geri geri giderek kazaya davetiye çıkardıZeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, çıkış yapacağı sapağı kaçırınca yolda bekleyerek geri geri gitmeye başladı.

Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde çıkış yapacağı sapağı geçen sürücü, geri geri giderek kazaya davetiye çıkardı

Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, çıkış yapacağı sapağı kaçırınca yolda bekleyerek geri geri gitmeye başladı. Akan trafikte sürücünün geri geri gitmesi kazaya davetiye çıkarttı. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan sürücü, daha sonra sapağı dönerek gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA