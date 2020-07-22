Zeytinburnu'nda geri geri giden sürücü kazaya davetiye çıkardı
Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde çıkış yapacağı sapağı geçen sürücü, geri geri giderek kazaya davetiye çıkardıZeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, çıkış yapacağı sapağı kaçırınca yolda bekleyerek geri geri gitmeye başladı.
22.07.2020 23:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:34
Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde çıkış yapacağı sapağı geçen sürücü, geri geri giderek kazaya davetiye çıkardı
Zeytinburnu Kennedy Caddesi üzerinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, çıkış yapacağı sapağı kaçırınca yolda bekleyerek geri geri gitmeye başladı. Akan trafikte sürücünün geri geri gitmesi kazaya davetiye çıkarttı. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan sürücü, daha sonra sapağı dönerek gözden kayboldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA