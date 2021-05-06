Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
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Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'ndaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'ndaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisteki kağıt balyalarına da sıçrarken, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. 

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye başladı. Kağıt balyalarının alev almasıyla yangın büyürken, civar ilçelerden de itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Tesiste bulunan bir kamyonun kasasındaki kağıt balyaları da tutuştu. İtfaiye ekipleri buradaki alevlere de müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. 


Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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