Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi
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Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi

27.11.2020 21:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:02

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına alınırken yangından yükselen dumanlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, Maltepe Mahallesi Litros Yolu sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geri dönüşüm tesisinde elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yoğun duman oluştu. Tesis çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geri dönüşüm tesisine farklı noktalardan müdahale ederek yangını uzun uğraşların ardından kontrol altına aldı. Geri dönüşüm tesisine bağlı iş makinaları yanıcı malzemeleri tesisten uzaklaştırarak itfaiye ekiplerine yardımda bulundu. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı: Dumandan göz gözü görmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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