Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
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Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

27.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:57

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı

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