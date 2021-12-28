Son dakika haberleri! Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir geri dönüşüm tesisinin yatakhane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey Sokak'taki bir geri dönüşüm tesisinin yatakhane kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yabancı uyruklu işçilerin kaldığı belirtilen yatakhane, yangında kullanılamaz hale geldi.