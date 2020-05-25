Zeytinburnu'nda gençler polise mukavemet etti, arbede çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeytinburnu'nda gençler polise mukavemet etti, arbede çıktı

Sosyal medyada yayınlanan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

Zeytinburnu'nda gençler polise mukavemet etti, arbede çıktı
25.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:15

Sosyal medyada yayınlanan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Olayın anlatıldığı açıklamada gençlerin dur ihtarına uymadığı ve polise şiddetli bir şekilde mukavemette bulunduğu belirtildi. Olay anına ilişkin de video yayınlandı.

Sosyal medyada yayınlan polisin gençlere şiddet uyguladığı iddialarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi. Yapılan açıklamada olay şöyle anlatıldı. Zeytinburnu'nda ring halindeki devriye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan 34 TC 3882 plakalı araçtan ve içindeki şahıslardan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü hızını arttırarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliler ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri şüphelileri Sümer Mahallesi 65/3 Sokak üzerinde durdurdu.

Polise karşı şiddetli mukavemet

Bunun üzerine araçtan inen sürücü Kadir T. (19) polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Polis ekipleri T.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Araçta bulunan diğer şüpheliler Metehan Ç. (20) ve Orhan Ç. (18) de polis ekiplerine şiddetli bir şekilde mukavemette bulundu. Olay yerine takviye ekip çağıran polis ekipleri, kendilerine hakaret eden ve şiddetli bir şekilde direnen şahısları kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada şüpheli araçta bulunan diğer kişi Özen E. (36) arkadaşlarını yatıştırmaya çalıştı. Polise karşı şiddetli mukavemete devam eden şahıslar zor kullanılarak göz altına alındı.

Araç sürücüsü alkollü çıktı

Gözaltına alınan araç sürücüsü Kadir T.'nin 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan araç sürücüsüne araç sürücüsüne trafik unsurları tarafından gerekli idari cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari işlem uygulandı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından Kadir T., Metehan Ç. ve Özen D. Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. 18 yaşını doldurmasına 1 ay olan Orhan Ç. ise ailesine teslim edilmesi için Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Araç üzerinde yapılan incelemelerde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı. Olay anına ilişkin de video yayınlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Haber
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin lideriyle telefonda bayramlaştı
YHT bileti alırken HES kodu 'Seyahat İzin Belgesi' yerine sayılmayacak
YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Demet Akalın Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Can Bartu Şenol Güneş Caner Erkin Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Kadın Bayram Jandarma
Şu an buradasınız: Zeytinburnu'nda gençler polise mukavemet etti, arbede çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 19:15:48. #1.14#
title