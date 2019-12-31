ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA
İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
31.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:56
İSTANBUL, DHA
Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:---------------Patlama anı ve çalışanların dışarıya çıkması
Kaynak: DHA