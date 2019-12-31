ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA
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ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA

İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.

31.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:56
ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKADA PATLAMA ANI VE ÇALIŞANLARIN DIŞARI ÇIKMASI KAMERADA

İSTANBUL, DHA

'nda bir dokuma fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikada patlama sonrası çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla birlikte çalışanların dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------Patlama anı ve çalışanların dışarıya çıkması

 


Kaynak: DHA
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