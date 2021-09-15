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Son dakika haber: Zeytinburnu'nda eski karısını öldüren Afgan Edirne'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Zeytinburnu'nda eski karısını öldüren Afgan Edirne'de yakalandı

Son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'nda sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri (32)'yi öldüren eski kocası Mehmed T.(30) Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.

ZEYTİNBURNU'nda sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri (32)'yi öldüren eski kocası Mehmed T.(30) Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Fatemeh Haideri yine Afganistan uyruklu eski kocası Mehmed T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Kadın, kanlar içinde yere yığılırken Mehmed T. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

İTİRAF ETTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri sokak çevresinde güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda Mehmed T.'nin kaçarken olayda kullandığı bıçağı yere attığı belirlendi. Şüphelinin olay yerinden taksiye binerek kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucu Mehmed T.'nin Edirne'ye gittiği belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordinasyon sonucu şüpheli Keşan ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmed T., Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde "olay günü kendisini kızı ile görüştürmemekle tehdit etmesi üzerine kendini kaybettiğini ve eşini bıçakladığını" söylediği öğrenildi. Şüpheli Mehmed T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber: Zeytinburnu'nda eski karısını öldüren Afgan Edirne'de yakalandı

Son dakika haber: Zeytinburnu'nda eski karısını öldüren Afgan Edirne'de yakalandı

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