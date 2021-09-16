Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Zeytinburnu'nda eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli Mohammad T. tutuklandı.
Zeytinburnu'nda eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli Mohammad T. tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri'nin (28) önceki akşam Yeşiltepe Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.
Haideri'nin sokakta tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığının tespit edilmesi üzerine ekipler, zanlının ölen kadının eski eşi Mohammad T. olduğunu belirledi.
Bıçağı kaçarken yere attığı ve taksiyle Edirne istikametine gittiği tespit edilen şüpheli Mohammad T. Keşan'da yakalandı.
İşlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen şüpheli Mohammad T. tutuklandı.