Zeytinburnu'nda eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri'nin (28) dün akşam Yeşiltepe Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, olay yeri ve çevresini gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Haideri'nin sokakta tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığının tespit edilmesi üzerine zanlının kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Maktul Haideri'nin kızı D.T'ye güvenlik kamerası görüntülerini izleten ekipler, zanlının, D.T'nin babası ve Haideri'nin ayrıldığı eşi Mehmed T. olduğunu belirledi.

Bıçağı kaçarken yere attığı ve taksiyle Edirne istikametine gittiği tespit edilen zanlı, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, eski eşinin ayrıldıktan sonra birden fazla ilişki yaşadığını ve kendisini kızıyla görüştürmemekle tehdit ettiğini öne süren zanlının, tartışma sırasında Haideri'yi bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.