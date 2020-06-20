Zeytinburnu'nda eşini silahla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
ZEYTİNBURNU'nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan R.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
20.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:34
ZEYTİNBURNU'nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan R.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
04 Haziran'da Zeytinburnu'nda Nurtaç C. isimli kadın ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren R.C. isimli şüpheli dün İstanbul'da yakalandı. R.C. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'nde sevk edildi.
Kaynak: DHA