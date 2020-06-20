ZEYTİNBURNU'NDA EŞİNİ SİLAHLA VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ZEYTİNBURNU'nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan R.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
20.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:35
ZEYTİNBURNU'nda ayrılmak istediği eşini silahla vurarak yaralayan R.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
04 Haziran'da Zeytinburnu'nda Nurtaç C. isimli kadın ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren R.C. isimli şüpheli dün İstanbul'da yakalandı. R.C. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'nde sevk edildi.
Kaynak: DHA