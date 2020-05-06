Zeytinburnu'nda elektronik malzeme fabrikasında yangın
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Zeytinburnu'nda elektronik malzeme fabrikasında yangın

Zeytinburnu'nda elektronik malzeme fabrikasında yangın
06.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:50

Zeytinburnu'ndaki 4 katlı elektronik malzeme üreten fabrikanın çatı katı bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Zeytinburnu'ndaki 4 katlı elektronik malzeme üreten fabrikanın çatı katı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürülürken, çevredeki vatandaşlar film izler gibi çalışmaları seyretti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak'ta bulunan elektronik malzeme üreten fabrikanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı fabrikanın çatı katındaki malzemeler henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin çalışmalarını ise çevrede bulunan vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, film izler gibi seyretti.

"İşçilerim gitmişti, en son biz kalmıştık"

Yangınla ilgili konuşan fabrika sahibi Yetvar Alyanak, "Araştırıyorum henüz. Yukarıda boyaların kancalarını yakmak için kullandığımız küçük bir tüpümüz var, galiba ondan diye düşünüyorum. İşçilerim gitmişti, en son biz kalmıştık. Bir yaralı can kaybı yok. Elektrik malzemeleri üretiyoruz, boyahane var yukarıda. Boyalar, tiner var, muhtemelen onlar tutuştu. Maddi kaybın büyük olma ihtimali var. Her halde 30-40 bin lirayı bulur.

(İHA)

Kaynak: İHA

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